Torrazza Piemonte | rifiuti pericolosi | la Città Metropolitana dice no a una nuova vasca

Advertising

ObiettivoNews1 : TORRAZZA PIEMONTE – La Città Metropolitana dice “no” ad una nuova vasca nella discarica -

Ultime Notizie dalla rete : Torrazza Piemonte

ObiettivoNews

La Città metropolitana di Torino ha detto nuovamente no al progetto di realizzazione di una nuova vasca per rifiuti pericolosi e non, all'interno dell'impianto della discarica di. Il Tar era intervenuto a favore di una riapertura del procedimento avviato dall'azienda, Lasrl, proprietaria dell'impianto situato nel territorio del comune del chivassese,...- Dopo il diniego già manifestato lo scorso anno, gli uffici della Città metropolitana di Torino si sono nuovamente espressi negativamente al progetto di realizzazione di una nuova ...La Città metropolitana di Torino ha detto nuovamente no al progetto di realizzazione di una nuova vasca per rifiuti pericolosi e non, all’interno dell’impianto della discarica di Torrazza Piemonte. Il ...Senza nuovi impianti, nel 2025 il Piemonte non avrà più spazio per smaltire l’immondizia. Le discariche stanno andando a esaurimento e il trattamento meccanico dell’indifferenziata produce scarti che ...