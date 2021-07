Simeone | “Auguro a Griezmann di fare bene al Barcellona Saùl può partire | Joao Felix no”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’edizione odierna di AS, l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo ae sulla possibilità di rivederlo con la maglia dei Colchoneros: “Ho un ottimo rapporto conal di fuori dell’ambito sportivo, miei figli giocano con i suoi. Più di tutto per quello che ha dato all’Atletico, gliil meglio al. È un giocatore straordinario. Finora al Barça ha vissuto stagioni al di sotto del suo livello, non aveva mai fatto meno di 20 gol. Questa statistica è importante, e spero che potrà dimostrare il giocatore che è stato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simeone Auguro

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'a ...Nella mia riduzione ho cercato di "far passare" (e miarrivi allo spettatore), la radicale ... advertisement Interpreti e cast Lo spettacolo di Lelio Lecis ha per protagonistaLatini . I ...Lunedì 19 e martedì 20 luglio, alle 21, al Teatro delle Saline la compagnia Akròama presenta “Il deserto dei tartari”, sul palco Simeone Latini ... ho cercato di “far passare” (e mi auguro arrivi allo ..."Questo incidente non doveva accadere e ci auguriamo che sia soltanto uno sfortunato episodio dovuto a queste prove tecniche che probabilmente si effettuano portando questi mezzi al limite, proprio pe ...