Serena Bortone niente matrimonio e figli ma non ha rimpianti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Serena Bortone non ha figli e non si è mai sposata, non rifiuta del tutto l’idea del matrimonio ma dovrebbe prima trovare chi la convince che ne vale la pena. Se la sua porta sull’amore per sempre resta aperta invece sulla maternità non ha rimpianti. La parola rimpianto non le appartiene e in più a Intimità racconta che non ha mai considerato la maternità un qualcosa di identitario. Serena Bortone è reduce dal successo di Oggi è un altro giorno, dopo avere preso il posto di Caterina Balivo è riuscita ad arrivare al 14% di share. Resta quindi al suo posto nel pomeriggio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021)non hae non si è mai sposata, non rifiuta del tutto l’idea delma dovrebbe prima trovare chi la convince che ne vale la pena. Se la sua porta sull’amore per sempre resta aperta invece sulla maternità non ha. La parola rimpianto non le appartiene e in più a Intimità racconta che non ha mai considerato la maternità un qualcosa di identitario.è reduce dal successo di Oggi è un altro giorno, dopo avere preso il posto di Caterina Balivo è riuscita ad arrivare al 14% di share. Resta quindi al suo posto nel pomeriggio di ...

Advertising

VitaDiLeoG : Oggi voglio dedicare il mio buongiorno al sogno che ho fatto in cui Serena Bortone mi intervistava (?) - infoitcultura : Serena Bortone sconvolta: “Addolorata per una scomparsa”, parole di dolore - infoitcultura : Serena Bortone non trattiene le lacrime. Quel messaggio straziante: 'Addolorata per la sua scomparsa' - infoitcultura : Serena Bortone sconvolta dal lutto improvviso: “Sono molto addolorata” - infoitcultura : Lutto terribile per Serena Bortone: 'È morto di Covid' -