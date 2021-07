Roma-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Roma, dopo aver il successo nella sua seconda Amichevole stagionale contro la Ternana, si prepara ad affrontare la Triestina. Gli uomini guidati da Josè Mourinho vogliono riscattare le delusioni dello scorso campionato, cercando di arrivare pronti alla prima giornata di Serie A 2021/2022 contro la Fiorentina. L’Amichevole contro gli il club di Serie C è in programma nella giornata odierna di mercoledì 21 luglio alle ore 19:30; la copertura televisiva sarà affidata a Sportitalia, così come il servizio streaming, mentre Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) La, dopo aver il successo nella sua secondastagionale contro la Ternana, si prepara ad affrontare la. Gli uomini guidati da Josè Mourinho vogliono riscattare le delusioni dello scorso campionato, cercando di arrivare pronti alla prima giornata di Serie A/2022 contro la Fiorentina. L’contro gli il club di Serie C è in programma nella giornata odierna di mercoledì 21 luglio alle ore 19:30; la copertura televisiva sarà affia Sportitalia, così come il servizio, mentre Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo ...

Advertising

VoceGiallorossa : ??Le mascotte di @OfficialASRoma e @TriestinaCalcio in giro per Trieste. VIDEO! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - AndresGonzalezR : Roma, quante prime volte per Mou: in trasferta, con Pellegrini e i tifosi ?@Gazzetta_it? - romaforever_it : Amichevole, Triestina-Roma dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming - China5ki : aho alle 19.30 su sportitalia diretta de triestina Roma così se magari non ce lo sapevate - MarcoVioli5 : Vi ricordo che potete trovare tutte le news di -