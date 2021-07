Risale il numero dei positivi in Sicilia con +550 casi e 9 vittime: nella provincia etnea +36 contagi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell'isola. L'incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 550 i nuovidi Covid19 registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 14.234 tamponi processati nell'isola. L'incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ...

Advertising

VeneziePost : Online il numero del VeneziePost. Le notizie: -L’Unesco decide, Venezia trema. E Il decreto Grandi navi arriva in S… - infoitinterno : Covid, risale il numero dei contagi in Toscana: 306 nuovi casi - 055firenze : #Covid, risale il numero dei contagi in #Toscana: 306 nuovi casi - KersevanRoberto : @GiaSilvestrini @KeyEnergyit @Kyoto_Club @riotta @erealacci @FranFerrante @RossellaMuroni @lofioramonti @EZanchini… - massimodiperna : @Marco__Galli L’ultimo dato ufficiale risale a Maggio con - 64,7% di movimenti vs 2019 ma - 81,4 % di pax, si sicur… -