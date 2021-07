(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Per un anno e mezzo l’ipotesi che il Covid-19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dstampa apprendiamo che lasarebbeadl’errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbe chiedere al regime diper le vite umane falcidiate e per gli incalcolabili danni economici e sociali. Le migliaia di vittime italiane meritano verità e giustizia. Basta silenzio e omertà”. Così Giorgiasui Social, commentando le notizie di un accordo imminente tra ...

Advertising

SecolodItalia1 : Pechino pronta ad ammettere la “fuga del virus”. Meloni: “Se è vero, Draghi chieda i risarcimenti alla Cina”… - StefaniaFalone : RT @Antonio_Caramia: ??Il virus #SARSCoV2 sarebbe sfuggito accidentalmente dal laboratorio di Wuhan dove è stato studiato: è questa la versi… - LukeScuba : RT @Antonio_Caramia: ??Il virus #SARSCoV2 sarebbe sfuggito accidentalmente dal laboratorio di Wuhan dove è stato studiato: è questa la versi… - GlobeNutshell : BREAKING: Pechino si dichiara pronta ad ammettere, dopo un anno di indagini interne, che il virus SARS-COVID-19 è s… - alessvaleri : RT @Antonio_Caramia: ??Il virus #SARSCoV2 sarebbe sfuggito accidentalmente dal laboratorio di Wuhan dove è stato studiato: è questa la versi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino pronta

Ora dalla stampa apprendiamo che la Cina sarebbead ammettere l'errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbe chiedere al regime dii risarcimenti per ...Ora dalla stampa apprendiamo che la Cina sarebbead ammettere l'errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbe chiedere al regime dii risarcimenti per ...Ora dalla stampa apprendiamo che la Cina sarebbe pronta ad ammettere l’errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbe chiedere al regime di Pechino i risarcimenti per ...Gli Stati Uniti sono impegnati in esercitazioni su larga scala nella regione del Pacifico: la Marina ha intrapreso l'esercitazione ...