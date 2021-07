Olimpiadi 2032 a Brisbane, in Australia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ora è ufficiale: le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2032 sono state assegnate alla città di Brisbane, che si presentava come unica candidata. I Giochi olimpici tornano così in Australia dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. Ad ufficializzare la sede dei Giochi 2032 è stata la 138esima sessione del Cio in corso a Tokyo. Prima dei Giochi di Brisbane ci saranno quelli di Parigi nel 2024 e di Los Angeles nel 2028. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ora è ufficiale: lee le Paralimpiadi delsono state assegnate alla città di, che si presentava come unica candidata. I Giochi olimpici tornano così indopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. Ad ufficializzare la sede dei Giochiè stata la 138esima sessione del Cio in corso a Tokyo. Prima dei Giochi dici saranno quelli di Parigi nel 2024 e di Los Angeles nel 2028.

