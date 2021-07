Non solo caldo infernale: anche violentissimi nubifragi tra Sabato e Domenica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarà un weekend assolutamente estremo: Sarà un weekend assolutamente estremo quello che vivremo tra qualche giorno.In primo luogo, a livello termico: il rovente anticiclone africano sta infatti muovendo il suo baricentro dall’interno del deserto del Sahara verso il bacino del Mediterraneo e il caldo si farà Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarà un weekend assolutamente estremo: Sarà un weekend assolutamente estremo quello che vivremo tra qualche giorno.In primo luogo, a livello termico: il rovente anticiclone africano sta infatti muovendo il suo baricentro dall’interno del deserto del Sahara verso il bacino del Mediterraneo e ilsi farà

Advertising

borghi_claudio : Leggo anticipazioni che mi auguro siano uno scherzo. Con 30 milioni di italiani non ancora vaccinati, per lo più (g… - lauraboldrini : 700 emendamenti: ecco la mediazione di Salvini. Non facciamoci prendere in giro da chi vuole solo affossare la leg… - mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - Michael_Bert_ : RT @valy_s: #Galli “I vaccini che abbiamo sono impostati sul virus di Wuhan. Vaccinare i GUARITI è solo burocrazia, è inutile, sarebbe al l… - Luigi02154425 : RT @FondazioneSR: Dalla Fondazione Sanità e Ricerca #vaccinazione #COVID19 a domicilio per le persone fragili. Non solo #curepalliative #ho… -