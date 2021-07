Malcolm Wilson spiega la Puma WRC ibrida

(Di mercoledì 21 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Per la prima voltaparla pubblicamente dellaRally1 Hybrid entrando nei dettagli tecnici. La nuova auto da rally, la WRCdi Ford, è stata presentata da poco al pubblico del Goodwood Festival of Speed. La vettura gareggerà nel FIA World Rally Championship dal 2022, secondo la nuova formula del regolamento Rally1 L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

RSrallyeslalom : Per la prima volta Malcolm Wilson parla pubblicamente della Puma Rally1 Hybrid entrando nei dettagli tecnici -

Ultime Notizie dalla rete : Malcolm Wilson

RS E OLTRE

... 16 Luke Cowan - Dickie, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Mark, 21 Ben ... 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira A disposizione: 16......' 'Euphoria' Marcell Rév - '& Marie,' 'White God' Piotr Sobocinski, Jr. - 'Corpus Christi,' ...' 'Embrace of the Serpent' Margot- 'The Nightingale,' 'The Dressmaker' Kenneth Chung - Man ...Il World Rally Team (WRT) Ford M-Sport ha svelato per la prima volta il prototipo della nuova Puma Rally1, che contribuirà ad aprire una nuova era di competitività all’insegna dell’elettrificazione pa ...Malcolm Wilson, OBE, Managing Director di M-Sport ha affermato: “Si apre una nuova era per le auto che partecipano al WRC, caratterizzata dai più significativi progressi tecnologici mai visti.