Lo Monaco: “Napoli, non si può ipotizzare di non rinnovare Insigne” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo Monaco: “Non si può ipotizzare di non rinnovare il contratto di Insigne, una riapertura degli stadi anche del 25% significherebbe tornare quasi alla normalità” Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo ed ex consigliere Figc, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -.per parlare della riaptertura degli stadi, del rinnovo del contratto di Insigne con il Napoli e di altro.Queste le sue parole: SULLA RIAPERTURA DEGLI STADI “Penso si andrà avanti con la riapertura parziale degli stadi, non condivido tutti i problemi venuti fuori. Una riapertura anche del 25% ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo: “Non si puòdi nonil contratto di, una riapertura degli stadi anche del 25% significherebbe tornare quasi alla normalità” Pietro Lo, ex direttore sportivo ed ex consigliere Figc, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -.per parlare della riaptertura degli stadi, del rinnovo del contratto dicon ile di altro.Queste le sue parole: SULLA RIAPERTURA DEGLI STADI “Penso si andrà avanti con la riapertura parziale degli stadi, non condivido tutti i problemi venuti fuori. Una riapertura anche del 25% ...

