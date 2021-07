La virologa Capua | «I No Vax si paghino il ricovero Rischiamo un inverno in lockdown per il loro egoismo»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Laitaliana Ilaria, emigrata negli Stati Uniti per dirigere il centro One Health dell’Università della Florida, si dice preoccupata dall’«esercito di illusi che credono che questa crisi sanitaria scomparirà per miracolo spazzata via dai venti estivi». I contagi, sospinti dalla variante Delta, continuano ad aumentare in tutta Europa, ma per la professoressa il peggio arriverà «appena si ricomincia a frequentare più i luoghi chiusi invece degli spazi aperti: il nostro Sars-CoV-2 si troverà nella condizione di nuocere ancora alla nostra salute e alla nostra economia». E chi decide di non vaccinarsi, sottolinea, sta ...

È l'idea lanciata da Ilaria, docente e direttrice dell'One Health Center of Excellence - Università della Florida, in un intervento sul Corriere della Sera. Laaggiunge: "Ai non ...Laitaliana Ilaria, emigrata negli Stati Uniti per dirigere il centro One Health dell'Università della Florida, si dice preoccupata dall'"esercito di illusi che credono che questa crisi ...Ogni malato di Covid ricoverato in terapia intensiva o subintensiva costa decine e decine di migliaia di euro. I pazienti Covid del nostro recente passato — il mondo prima dei vaccini — hanno gravato ...I no-vax dovrebbero sborsare un "ticket" da mille o duemila euro per ogni giorno di ricovero in terapia intensiva. È l'idea lanciata da Ilaria Capua, docente ...