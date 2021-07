Juventus, l’agente di Chiellini: “Rinnovo? I matrimoni si fanno in due” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Juventus – Dopo il ritorno di Max Allegri, le chances di una permanenza di Giorgio Chiellini in bianconero sono drasticamente aumentate, alla luce anche del sontuoso Europeo disputato da King Kong, che dopo l’iniziale problema fisico, è riuscito a tenere a bada con assoluta tranquillità giganti come Kane e Lukaku. Allegri vuole affidarsi nuovamente alla sua grinta, alla sua forza fisica e alla tenacia di chi non molla un centimetro, ma al momento il calciatore è in scadenza e una proposta di Rinnovo concreta non c’è ancora. Juventus, l’agente di Chiellini Intervistato ai microfoni di Rai ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 luglio 2021)– Dopo il ritorno di Max Allegri, le chances di una permanenza di Giorgioin bianconero sono drasticamente aumentate, alla luce anche del sontuoso Europeo disputato da King Kong, che dopo l’iniziale problema fisico, è riuscito a tenere a bada con assoluta tranquillità giganti come Kane e Lukaku. Allegri vuole affidarsi nuovamente alla sua grinta, alla sua forza fisica e alla tenacia di chi non molla un centimetro, ma al momento il calciatore è in scadenza e una proposta diconcreta non c’è ancora.diIntervistato ai microfoni di Rai ...

Advertising

Nathan_Gr_ : Ragazzi, fonti vicino alla Juventus mi dicono che l’agente di Dybala è atteso a Torino. DA ALMENO 1 ANNO E MEZZO. - robertopontillo : Dovrebbe svolgersi a breve un incontro tra l'agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, e la dirigenza della Juvent… - LaJuvehaRonaldo : Siete pronti..? Un altra giornata dove Mendes deve incontrare la Juventus per il futuro di Cr7; l'agente di Dybala… - infoitsport : Juventus, l'agente di Chiellini: 'Non smetterà di giocare' - Gabri_Juventus : ?? Davide Lippi, agente #Chiellini: “Giorgio è molto sereno, molto tranquillo. Non c’è alcuna novità, immaginare Chi… -