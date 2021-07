Inondazioni in Cina, 12 morti annegati nella metro di Zhengzhou: i video girati dai passeggeri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dodici persone sono morte nell’inondazione della metropolitana della città di Zhengzhou, nella Cina centrale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali, dopo la pubblicazione online di immagini di passeggeri sommersi dall’acqua. Una serie di “rari e violenti temporali che hanno causato l’accumulo di acqua nella metropolitana di Zhengzhou”, hanno detto i funzionari della capitale della provincia di Henan in un messaggio pubblicato sul social network Weibo, specificando che 12 persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dodici persone sono morte nell’inondazione dellapolitana della città dicentrale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali, dopo la pubblicazione online di immagini disommersi dall’acqua. Una serie di “rari e violenti temporali che hanno causato l’accumulo di acquapolitana di”, hanno detto i funzionari della capitale della provincia di Henan in un messaggio pubblicato sul social network Weibo, specificando che 12 persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite L'articolo proviene da Il ...

