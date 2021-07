In Grecia cresce la variante Delta | da modello Covid Free a zona di rischio sanitario

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Doveva essere la stagione della ripartenza per lache aveva scommesso tutto sulle sue isole “” per sostenere il turismo, che vale un quinto del Pil. Invece oggi il Paese si ritrova a fare i conti con aumento dei contagi e nuove restrizioni. Anche i turisti italiani diretti verso il territorio ellenico vengono messi in allerta dalla Farnesina, che ricorda come “qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un: in molte isole greche, inclusa Corfù, la presenza di stranieri risultati positivi è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle ...