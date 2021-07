Gioco d’azzardo su Twitch, xQc non ci sta: “Dove sarebbe la truffa?” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una settimana fa anche noi di Esports247 avevamo riportato la decisione di Twitch di indagare più a fondo sulla diffusione dilagante del Gioco d’azzardo sui canali della piattaforma. Tuttavia, secondo il noto streamer Felix “xQc” Lengyel, i giocatori d’azzardo di Twitch non starebbero affatto truffando gli spettatori, in quanto le loro vincite non sarebbero poi così “irragionevoli”. xQc ha criticato molto anche l’approccio avuto da Ethan Klein, noto soprattutto per il canale YouTube h3h3Productions, gestito assieme alla moglie. Klein, che si è appena unito a ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una settimana fa anche noi di Esports247 avevamo riportato la decisione didi indagare più a fondo sulla diffusione dilagante delsui canali della piattaforma. Tuttavia, secondo il noto streamer Felix “xQc” Lengyel, i giocatoridinon starebbero affattondo gli spettatori, in quanto le loro vincite nonro poi così “irragionevoli”. xQc ha criticato molto anche l’approccio avuto da Ethan Klein, noto soprattutto per il canale YouTube h3h3Productions, gestito assieme alla moglie. Klein, che si è appena unito a ...

Advertising

robersperanza : La ludopatia è una dipendenza pericolosa. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Ho firmato… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza firma un decreto per la prevenzione e la cura della ludopatia. 'Il gioco… - PressGiochi : Paesi Bassi. L'authority del gioco d'azzardo pubblica le regole per l'esclusione involontaria dal gioco d'azzardo:… - Resenzatrono : @DavideZancky @sha1779 @flegias6 adinolfi chi? quello che vive in chiesa ma ha il vizio del gioco d'azzardo ? - _Wazowski_ : RT @LaMerlettaia: Gli italiani spendono ogni anno nel gioco d’azzardo quasi la stessa somma che lo Stato italiano destina al sistema sanita… -