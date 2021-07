Flash news: Stop per il calciatore della Juventus (Di mercoledì 21 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica, la Juventus si trova a dover fare i conti con il primo infortunio stagionale. Si tratta di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il dichiarato giocatore chiave del progetto Allegri 2.0, si tratterebbe di un affaticamento alla coscia sinistra. Il calciatore argentino aveva già patito in passato problematiche a quella coscia, precisamente all’adduttore, costringendolo ai box, a poche settimane dalla cruciale sfida di Champions contro il Lione. Incontro che vedrà in campo la Joya per soli 13 minuti, a causa di una ricaduta. Il comunicato della ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) A pochi giorni dall’iniziopreparazione atletica, lasi trova a dover fare i conti con il primo infortunio stagionale. Si tratta di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il dichiarato giocatore chiave del progetto Allegri 2.0, si tratterebbe di un affaticamento alla coscia sinistra. Ilargentino aveva già patito in passato problematiche a quella coscia, precisamente all’adduttore, costringendolo ai box, a poche settimane dalla cruciale sfida di Champions contro il Lione. Incontro che vedrà in campo la Joya per soli 13 minuti, a causa di una ricaduta. Il comunicato...

Ultime Notizie dalla rete : Flash news La parità di genere nel Pnrr, question time della Occhionero con la Ministra Bonetti ROMA . 'La parità di genere è una questione di civiltà e giustizia sociale. Grazie alla Ministra Elena Bonetti l'Italia ha intrapreso una strategia nazionale che, grazie ad un approccio più ...

Servizio di ambulanza demedicalizzata sul litorale tra Petacciato e Montenero CAMPOBASSO. Il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano ha reso noto che a far data da sabato 24 luglio 2021 lungo il litorale Petacciato/Montenero di Bisaccia sarà attivo il servizio di ...

FLASH NEWS - TANAK out sulla SS4. Foratura per Neuville Rallyssimo Rapace “prigioniero” dei flash dei curiosi, salvato dai carabinieri Nel corso della mattinata di mercoledì, a Gaeta, i carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti in piazza XIX Maggio per un'emergenza quantomeno ...

Legambiente, flash mob contro il Ponte sullo Stretto Dalla Sicilia, dove fa tappa in questi giorni la Goletta Verde, di Legambiente farà un flash mob Capo Peloro, per lanciare un messaggio al Governo Draghi ribadendo il proprio no al Ponte sullo Stretto ...

