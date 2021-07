Festival di Cannes 2021, ecco tutti look top e flop: dalla sorprendente Sharon Stone alla caduta di stile di Lea Mornar (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche la settantaquattresima edizione è andata. Il Festival di Cannes è sicuramente tra gli eventi maggiormente attesi dagli amanti del cinema nonché dai suoi stessi protagonisti. Quale attore non sogna di essere premiato un giorno con l’ambitissima palma d’oro o perlomeno di ricevere apprezzamenti dalla temutissima giuria? Per chi invece non può propriamente definirsi un esperto di storia cinematografica rimane comunque un’occasione per spettegolare sui protagonisti del red carpet e sui loro outfit: da copiare o da cassare? A noi la scelta. PAPA’ E FIGLIA – Dario e Asia Argento indossano abiti firmati Givenchy. ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche la settantaquattresima edizione è andata. Ildiè sicuramente tra gli eventi maggiormente attesi dagli amanti del cinema nonché dai suoi stessi protagonisti. Quale attore non sogna di essere premiato un giorno con l’ambitissima palma d’oro o perlomeno di ricevere apprezzamentitemutissima giuria? Per chi invece non può propriamente definirsi un esperto di storia cinematografica rimane comunque un’occasione per spettegolare sui protagonisti del red carpet e sui loro outfit: da copiare o da cassare? A noi la scelta. PAPA’ E FIGLIA – Dario e Asia Argento indossano abiti firmati Givenchy. ...

giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - Festival_Cannes : Marco Bellocchio receives an Honorary Palme d'or #Cannes2021 #Awards - Festival_Cannes : Marco BELLOCCHIO – Honorary Palme d'or — Marco BELLOCCHIO – Palme d’or d’honneur — #Cannes2021 #Awards - DQuotidiana : RT @CasadelCinema: Buon compleanno a ?????????????????? ???????????????????? che oggi compie 50 anni. Figlia di Jane Birkin e Serge Gainsbourg, ha da poco pre… - animeemangait : 14 Minuti di Standing Ovation per Belle al Festival di Cannes | -