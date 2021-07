“È arrabbiato con me…” Francesca Pascale | cosa succede con Silvio Berlusconi | “Ma io ho deciso”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sta tornando sulla cresta dell’onda. Parliamo dell’ex compagna, oramai storica, di. Come ricorderete, negli ultimi mesi si è molto chiacchierato di una possibile relazione tra lei e la cantante Paola Turci, dopo le paparazzate della scorsa estate. “È stata una sorpresa. Non mi sarei aspettata questa attenzione con foto della mia vacanza la scorsa estate”. Poi dice riguardo la Turci: “Il dispiacere più grosso è stato avere coinvolto un’altra persona nella curiosità morbosa verso di me”. Niente di confermato, ma soprattutto niente di strano. Ognuno ha il sacrosanto diritto di stare con ...

zazoomblog : Francesca Pascale si vuole sbattezzare: Questa Chiesa mi ha deluso ma Silvio Berlusconi è arrabbiato con me -… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Francesca Pascale si vuole sbattezzare: «Questa Chiesa mi ha deluso, ma Silvio Berlusconi è arrabbiato con me» - leggoit : Francesca Pascale si vuole sbattezzare: «Questa Chiesa mi ha deluso, ma Silvio Berlusconi è arrabbiato con me» - demonsquelch : sono ancora arrabbiato con genshin perché ho iniziato a giocare quando finiva il banner di hutao e non ho preso nes… - godchamet : però almeno sta imparando a fare la pipì nel suo posticino vi giuro È STRA BRAVA SOTTO QUESTO ASPETTO CAPISCE SUBIT… -

Ultime Notizie dalla rete : arrabbiato con

Il Post

L'ex compagna di Silvio Berlusconi , bisessuale, ha rivelato di aver avuto parecchie discussioniil leader di Forza Italia: 'Ème per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai ...Sul Cavaliere, confida: ' Ème per la posizione sul Ddl Zan e perché vado ai Pride' , rivela Francesca Pascale che spera, quanto prima, che il leader politico possa cambiare idea.«Questa Chiesa omofoba e che fa ingerenza politica sul ddl Zan mi ha deluso, voglio sbattezzarmi». Una dichiarazione a sorpresa, ma forse non troppo, da parte di Francesca ...Dopo l'eliminazione dal reality, il cantautore si scagliò contro l'influencer: "Pensa di essere Kim Kardashian" ...