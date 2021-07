Covid, Sileri: “Ci aspetta un aumento dei casi, soprattutto in non vaccinati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prossime settimane ci sarà un aumento ulteriore dei contagi, soprattutto tra i non vaccinati. Lo ha affermato il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto su R101 nel programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri “Facciamo finta che”. “Ci aspetta un aumento dei casi – ha affermato – in prevalenza in coloro che non hanno fatto il vaccino, una quota saranno coloro che hanno fatto solo una dose e una quota minoritaria in coloro che hanno già fatto il vaccino. Attenzione però, quanti di questi andranno in terapia intensiva? ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prossime settimane ci sarà unulteriore dei contagi,tra i non. Lo ha affermato il Sottosegretario alla Salute Pierpaolointervenuto su R101 nel programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri “Facciamo finta che”. “Ciundei– ha affermato – in prevalenza in coloro che non hanno fatto il vaccino, una quota saranno coloro che hanno fatto solo una dose e una quota minoritaria in coloro che hanno già fatto il vaccino. Attenzione però, quanti di questi andranno in terapia intensiva? ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - SkyTG24 : Covid, Sileri: “Dobbiamo seguire l’esempio della Francia con il Green Pass” - anteprima24 : ** Covid, Sileri: 'Ci aspetta un aumento dei casi, soprattutto in non vaccinati' ** - LiveSicilia : Covid, allarme di Sileri: “Verso un aumento di contagi tra i non vaccinati” - Giornaleditalia : Vaccino Covid, Sileri: 'I giovani non lo fanno perché ascoltano scienziati sbagliati' -