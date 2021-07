Covid: Renzi, ‘servono obbligo vaccini scuola e sanitari e green pass’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Serve l’obbligo vaccinale a scuola e per il mondo sanitario” e “serve il green Pass: non possiamo permetterci di tornare in zona rossa. In zona rossa ci stia chi rifiuta il vaccino: chi si vaccina deve avere il diritto di vivere normalmente”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Serve l’vaccinale ae per il mondoo” e “serve ilPass: non possiamo permetterci di tornare in zona rossa. In zona rossa ci stia chi rifiuta il vaccino: chi si vaccina deve avere il diritto di vivere normalmente”. Lo scrive Matteonella sua enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

