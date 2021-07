CIRX 2021 | la quinta prova a Castelletto Circuit

Leggi su rallyeslalom

(Di mercoledì 21 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Si avvicina rapidamente la prossimadel Campionato Italiano Rallycross: il Tricolore RX tornerà infatti, per il Round 5, il 31 luglio/1 agosto, adi Branduzzo (PV), in quelche tanto spettacolo ha regalato nel Round 2. E sarà sicuramente grande show anche in quel weekend, poiché lalombarda sarà valida L'articolo proviene da RS E OLTRE.