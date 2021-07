Cartabia: “Non è vero, come detto, che i processi di mafia e terrorismo andranno in fumo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri nel corso di un’audizione tenuta davanti alla Commissione Giustizia, il procuratore calabrese Gratteri ha ‘messo in guardia’ verso alcune norme contenute all’interno della riforma, che ‘complicherebbero’ ulteriormente le fasi processuali, ingolfando allo stesso modo enormemente i tribunali. Un’audizione a seguito della quale i componenti M5s della stessa Commissione hanno espresso una nota di disappunto, affiancando quando esposto dal procuratore calabrese.. Così oggi nell’ambito del Question time che ha avuto luogo alla Camera, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha tenuto a replicare che “Spesso si è detto in questi giorni che i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri nel corso di un’audizione tenuta davanti alla Commissione Giustizia, il procuratore calabrese Gratteri ha ‘messo in guardia’ verso alcune norme contenute all’interno della riforma, che ‘complicherebbero’ ulteriormente le fasi processuali, ingolfando allo stesso modo enormemente i tribunali. Un’audizione a seguito della quale i componenti M5s della stessa Commissione hanno espresso una nota di disappunto, affiancando quando esposto dal procuratore calabrese.. Così oggi nell’ambito del Question time che ha avuto luogo alla Camera, la ministra della Giustizia, Marta, ha tenuto a replicare che “Spesso si èin questi giorni che i ...

