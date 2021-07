Calci e pugni alla moglie, lasciata a terra in un parcheggio: nei guai un 45enne (Di mercoledì 21 luglio 2021) Picchiata con violenza dal marito e lasciata a terra senza fiato sull'asfalto del parcheggio dove si era ritrovata con il marito per parlare. È successo ad Assisi, dove una donna di origini tunisine è ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Picchiata con violenza dal marito esenza fiato sull'asfalto deldove si era ritrovata con il marito per parlare. È successo ad Assisi, dove una donna di origini tunisine è ...

