Belen, malore a Tu sì que vales: 'Non sono stata bene, mi hanno fatto tre flebo'. Come sta ora (Di mercoledì 21 luglio 2021) Belen Rodriguez è stata colpita da un malore subito dopo l'inizio delle riprese di Tu sì que vales . La showgirl argentina è dovuta essere addirittura portata in ospedale, ma in serata ha rassicurato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021)Rodriguez ècolpita da unsubito dopo l'inizio delle riprese di Tu sì que. La showgirl argentina è dovuta essere addirittura portata in ospedale, ma in serata ha rassicurato ...

Advertising

Rinocb9 : RT @verogossipnews: Malore per Belen Rodriguez salta la registrazione di @tusiquevales_it. Belen ad una settimana dal parto si era presenta… - verogossipnews : Malore per Belen Rodriguez salta la registrazione di @tusiquevales_it. Belen ad una settimana dal parto si era pres… - Zicutake : Paura per Belen Rodriguez: il malore durante le riprese di Tu sì que vales - VanityFairIt : A otto giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita avuta con il compagno Antonino Spinalbese, Be… - infoitcultura : Belen Rodriguez, malore mentre lavora: “Ho fatto 3 flebo”. Le sue condizioni – VIDEO -