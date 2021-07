Antitrust, procedimento contro Aspi: non ha ridotto il pedaggio come da diffida (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade per l’Italia, concessionaria della gestione e della manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale nel nostro Paese. “Il procedimento – ha spiegato l’Antitrust – è stato aperto per inottemperanza alla diffida che imponeva alla società di cessare la pratica scorretta accertata nel mese di marzo 2021, atteso che Aspi non ha ridotto il costo del pedaggio e/o non ha adottato alcuna procedura per riconoscere agevolazioni tariffarie e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato undi inottemperanza nei confronti di Autostrade per l’Italia, concessionaria della gestione e della manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale nel nostro Paese. “Il– ha spiegato l’– è stato aperto per inottemperanza allache imponeva alla società di cessare la pratica scorretta accertata nel mese di marzo 2021, atteso chenon hail costo dele/o non ha adottato alcuna procedura per riconoscere agevolazioni tariffarie e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L' Autorità Antitrust ha avviato procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade per l'Italia, non ha ri… - repubblica : ?? Antitrust, procedimento contro Autostrade: 'Non ha ridotto i pedaggi nelle zone con problemi di viabilita'' - tvbusiness24 : #Aspi, la società non rimedia e l’#Antitrust avvia un procedimento di inottemperanza - GenovaQuotidian : A26, A7, A10: Aspi non riduce i pedaggi per i disagi. L’Antitrust apre procedimento - dinoadduci : Autostrade per l'Italia - Niente riduzione dei pedaggi, l'Antitrust avvia un procedimento -