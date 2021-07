Vacanze in Grecia, la Farnesina a 400 ragazzi in partenza: “Fate una polizza, c’è il rischio di doversi pagare Covid-hotel e tamponi” (Di martedì 20 luglio 2021) In “molte isole greche” la presenza di stranieri positivi al test Covid sta “comportamento rallentamenti e difficoltà” alle autorità sanitari locali nel trovare “alloggi adeguati” nelle strutture per l’isolamento. In virtù di ciò, in base alle informazioni fornite dall’ambasciata ad Atene, per la normativa greca, “laddove risultasse impossibile, per temporanea indisponibilità delle strutture, il trasferimento” presso un Covid-hotel, “i costi della permanenza in Grecia” per il periodo di isolamento “sarebbero a carico del viaggiatore, così come quelli del test” a fine quarantena. E in uno scenario del genere, i “margini di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) In “molte isole greche” la presenza di stranieri positivi al teststa “comportamento rallentamenti e difficoltà” alle autorità sanitari locali nel trovare “alloggi adeguati” nelle strutture per l’isolamento. In virtù di ciò, in base alle informazioni fornite dall’ambasciata ad Atene, per la normativa greca, “laddove risultasse impossibile, per temporanea indisponibilità delle strutture, il trasferimento” presso un, “i costi della permanenza in” per il periodo di isolamento “sarebbero a carico del viaggiatore, così come quelli del test” a fine quarantena. E in uno scenario del genere, i “margini di ...

