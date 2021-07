(Di martedì 20 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare anche per un incidente tra la Casilina e la zia Tina disagi possibili sulla diramazioneSud prima del Bivio della verso quest’ultimo tratto mentre sul percorso cittadino della A24 si rallenta in direzione del centro città a chi utilizza il trasporto pubblico anticipiamo da venerdì 23 luglio l’inizio dei lavori che comporteranno la parziale sospensione del servizio ferroviarioCivita castellana Viterbo unicamente tra le stazioni di Saxa Rubra e Flaminio fino al 9 agosto infine dalle 22 di ...

Advertising

VAIstradeanas : 07:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - CinziaSimone3 : RT @PoveraR: Roma è lercia, maleodorante, indecente. Nessuno pulisce le strade, il verde è abbandonato, traffico e sosta sono senza control… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2021 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:29 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2021 ORE 19.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAPERINTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TUSCOLANA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE TRA L'A24 ......tra le uscite Prenestina e doppia Ci sono code la causa un incidente incidente ormai è risolto in carreggiata esterna e rallentamenti con Coda a tratti perintenso tra il bivio con laL'...Cronaca meteo Italia. TEMPORALI SULLE ALPI OCCIDENTALI. Intanto le ore diurne sono favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali sulle Alpi del Piemonte occidentale, valli cunee ...CIVITAVECCHIA - Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio, come dimostrato dai dati di traffico dei primi sei m ...