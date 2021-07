Tokyo 2020, il capo dell'organizzazione non esclude l'annullamento (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Il capo del comitato organizzatore di Tokyo 2020, Toshiro Muto, non ha escluso alcuno scenario nel caso di un'esplosione dei contagi di Covid nel villaggio olimpico, neppure una cancellazione dell'evento all'ultimo momento: "Non possiamo prevedere cosa accadrà in termini di contagi", ha osservato, "potrebbero sia aumentare che diminuire e penseremo a cosa fare quando si presenterà il problema"."Continueremo a discuterne se ci sarà un aumento dei casi", ha aggiunto Muto, "abbiamo convenuto che sulla base dell'andamento della pandemia, terremo nuovi colloqui a cinque (comitato ... Leggi su agi (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Ildel comitato organizzatore di, Toshiro Muto, non ha escluso alcuno scenario nel caso di un'esplosione dei contagi di Covid nel villaggio olimpico, neppure una cancellazione'evento all'ultimo momento: "Non possiamo prevedere cosa accadrà in termini di contagi", ha osservato, "potrebbero sia aumentare che diminuire e penseremo a cosa fare quando si presenterà il problema"."Continueremo a discuterne se ci sarà un aumento dei casi", ha aggiunto Muto, "abbiamo convenuto che sulla base'andamentoa pandemia, terremo nuovi colloqui a cinque (comitato ...

