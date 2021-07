Tencent apre un nuovo studio AAA in Canada | nasce TiMi Montreal

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 luglio 2021)ha aperto unfocalizzato su giochi AAA in, che si chiama. Questosi unisce aSeattle eLos Angeles.è l'origine di titoli mobile di successo come Call of Duty: Mobile, Honor of Kings e Pokémon Unite. Questocanadese è stato incaricato di creare e sviluppare un franchise open world originale con elementi live service. Il progetto misterioso è in fase di sviluppo per piattaforme PC e console e, secondo il capo dello ...