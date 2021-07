Ricoverato per infarto Antonio Rossi: le condizioni dell’ex campione olimpionico (Di martedì 20 luglio 2021) Il sottosegretario della Regione Lombardia Antonio Rossi, nonché ex oro ad Atlanta e portabandiera Azzurro a Sydney, ha avuto un infarto nel fine settimana mentre si trovava in Veneto. Dalle ultime informazioni rese note dal giornale La Provincia di Lecco, le condizioni di salute dell’ex campione di canoa, sarebbero buone. Il quadro clinico non allarmante, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 luglio 2021) Il sottosegretario della Regione Lombardia, nonché ex oro ad Atlanta e portabandiera Azzurro a Sydney, ha avuto unnel fine settimana mentre si trovava in Veneto. Dalle ultime informazioni rese note dal giornale La Provincia di Lecco, ledi salutedi canoa, sarebbero buone. Il quadro clinico non allarmante, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

