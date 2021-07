Puglia, tragedia in volo: precipitato aereo ultraleggero. Due morti (Di martedì 20 luglio 2021) Dramma nei cieli pugliesi. Poco fa un’aereo ultraleggero decollato a Bari è tragicamente precipitato nelle campagne di Fasano, tra Savellestri e Capitolo, in contrada Coccaro. morti il pilota e l’allievo. Incidente aereo in Puglia, due morti a Fasano Il velivolo è precipitato a poche centinaia di metri dai villaggi extralusso del brindisino. Le vittime viaggiavano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 luglio 2021) Dramma nei cieli pugliesi. Poco fa un’decollato a Bari è tragicamentenelle campagne di Fasano, tra Savellestri e Capitolo, in contrada Coccaro.il pilota e l’allievo. Incidentein, duea Fasano Il velia poche centinaia di metri dai villaggi extralusso del brindisino. Le vittime viaggiavano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Borderline_24 : Tragedia sfiorata a #Lecce, #Auto infrange vetrina di un #Bar e invade il locale - Bubu_Inter : RT @VideoAndria: #andria: Andria: bracciante agricola muore per la troppa fatica nei campi. Il - VideoAndria : #andria: Andria: bracciante agricola muore per la troppa fatica nei campi. Il - brindisilibera : New post (MIGRANTI POSITIVI AL COVID, FDI PUGLIA: UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA. CHIEDIAMO CONTO AD EMILIANO) has been pu… - brindisilibera : New post (MIGRANTI POSITIVI AL COVID, FDI PUGLIA: UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA. CHIEDIAMO CONTO AD EMILIANO) has been pu… -