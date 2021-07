Napoli, due ragazze cacciate dalla spiaggia: «Umiliate per un bacio casto» (Di martedì 20 luglio 2021) Insultate, aggredite e cacciate dalla spiaggia. È successo a una coppia di ragazze che stava prendendo il sole sul litorale di Miseno, frazione di Bacoli, in provincia di Napoli. Francesca e Martina lo hanno raccontato sui social e, anche, al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. «Si è avvicinato all’improvviso un signore che ci ha chiesto di andare via perché la nostra presenza suscitava dubbi a sua nipote che cominciava farsi domande. In realtà noi non avevamo dato vita a comportamenti osceni di alcun tipo, c’era stato solo un bacio anche molto casto e la bambina, per quello che abbiamo notato noi, neanche ci aveva guardato ed era intenta a giocare», hanno spiegato le ragazze. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) Insultate, aggredite e cacciate dalla spiaggia. È successo a una coppia di ragazze che stava prendendo il sole sul litorale di Miseno, frazione di Bacoli, in provincia di Napoli. Francesca e Martina lo hanno raccontato sui social e, anche, al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. «Si è avvicinato all’improvviso un signore che ci ha chiesto di andare via perché la nostra presenza suscitava dubbi a sua nipote che cominciava farsi domande. In realtà noi non avevamo dato vita a comportamenti osceni di alcun tipo, c’era stato solo un bacio anche molto casto e la bambina, per quello che abbiamo notato noi, neanche ci aveva guardato ed era intenta a giocare», hanno spiegato le ragazze.

