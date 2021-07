Mercato Juventus, scambio con la Sampdoria: sul piatto Bernardeschi (Di martedì 20 luglio 2021) Mercato Juventus – La Juventus inizia a muoversi sul Mercato. Di fatto Cherubini potrebbe piazzare un colpo pesante. Importante aggiornamento di Mercato svelato da Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter. Secondo il giornalista Rai, infatti, la Juventus, oltre ad aver messo di fatto le mani su Locatelli, starebbe ragionando con la Sampdoria per una nuova trattativa. Sul piatto della bilancia, infatti, ci sarebbero Bernardeschi e Damsgaard. Mercato Juventus, scambio con la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 luglio 2021)– Lainizia a muoversi sul. Di fatto Cherubini potrebbe piazzare un colpo pesante. Importante aggiornamento disvelato da Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter. Secondo il giornalista Rai, infatti, la, oltre ad aver messo di fatto le mani su Locatelli, starebbe ragionando con laper una nuova trattativa. Suldella bilancia, infatti, ci sarebberoe Damsgaard.con la ...

