Martina Franca: incidente all'ingresso della città, coinvolta un'ambulanza Oggi pomeriggio (Di martedì 20 luglio 2021) Lo scontro ha coinvolto un'auto ed un'ambulanza della postazione di Crispiano. incidente al semaforo di entrata in Martina Franca, in via Taranto, per cause da dettagliare. Le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi, stando alle informazioni raccolte.

