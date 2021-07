La nomina di Marinella Soldi in Rai ora passa dalla Commissione di Vigilanza (Di martedì 20 luglio 2021) La Soldi alla prova della Vigilanza, test pure per i 5S La Notizia, pagina 2, di Fausto Tranquilli. Atteso per domani il via libera al nuovo presidente della Rai scelto dal premier Mario Draghi, su indicazione del ministro dell’economia e finanze Daniele Franco. A Palazzo San Macuto la Commissione Vigilanza deciderà sulla nomina di Marinella Soldi, oggetto di scontri nei giorni scorsi tra i diversi partiti che sostengono l’esecutivo. Come amministratore delegato sempre Draghi ha invece scelto Carlo Fuortes. Il quadro Il voto sulla Soldi è l’ultimo ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 luglio 2021) Laalla prova della, test pure per i 5S La Notizia, pagina 2, di Fausto Tranquilli. Atteso per domani il via libera al nuovo presidente della Rai scelto dal premier Mario Draghi, su indicazione del ministro dell’economia e finanze Daniele Franco. A Palazzo San Macuto ladeciderà sulladi, oggetto di scontri nei giorni scorsi tra i diversi partiti che sostengono l’esecutivo. Come amministratore delegato sempre Draghi ha invece scelto Carlo Fuortes. Il quadro Il voto sullaè l’ultimo ...

