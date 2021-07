Il virus corre, salgono i contagi: 3558 casi e 10 morti. Iss, con vaccinazioni incomplete cresce il rischio varianti (Di martedì 20 luglio 2021) Il virus corre e non dà tregua: tanto che oggi il bollettino diramato dalla Protezione Civile sulla base dei dati del Ministero della Salute segna un balzo in avanti dei contagi: ben 1486 più di ieri. E allora, sono 3.558 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi. Di più: secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile, da ieri, ci sono stati altri 10 morti che portano a 127.884 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 218.705 tamponi. L’indice positività è a 1,6%. Così, in terapia intensiva si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Ile non dà tregua: tanto che oggi il bollettino diramato dalla Protezione Civile sulla base dei dati del Ministero della Salute segna un balzo in avanti dei: ben 1486 più di ieri. E allora, sono 3.558 i nuovida coronain Italia oggi. Di più: secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile, da ieri, ci sono stati altri 10che portano a 127.884 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 218.705 tamponi. L’indice positività è a 1,6%. Così, in terapia intensiva si ...

Advertising

LaStampa : Covid, il virus corre: l’età media dei contagi scende a 28 anni. Brusaferro: “Bisogna vaccinare” - 5aricog : RT @sardanews: Il virus corre anche a Pula: “Nuovi positivi tra i giovani, alcuni ricoverati all’ospedale” - misterallegri24 : @Bresingar 2021 e ancora si mette Ronaldo sull’esterno che non corre, non dribbla, non torna … nice joke. L’unico r… - voceditalia : Virus corre, boom di contagi in Francia e Germania - kiara86769608 : RT @jeanontwitt: @SkyTG24 Il virus corre come matto in estate praticamente in tutto il Mondo, ma stupisce l'apparente tranquillità con cui… -