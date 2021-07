G8 di Genova, la contro-manifestazione a Catanzaro con Mario Placanica (Di martedì 20 luglio 2021) Una contro-manifestazione per denunciare "l'odissea delle vittime in divisa". È l'iniziativa promossa a Catanzaro dalla Federazione Sindacale di Polizia insieme al Nuovo Sindacato Carabinieri, con la presenza di Mario Placanica, il carabiniere che da un Defender assaltato dai manifestanti sparò il colpo che uccise Carlo Giuliani (LO SPECIALE - IL LONGFORM - L'INTERVISTA AL PADRE DI GIULIANI - L'INTERVISTA A Placanica). Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) Unaper denunciare "l'odissea delle vittime in divisa". È l'iniziativa promossa adalla Federazione Sindacale di Polizia insieme al Nuovo Sindacato Carabinieri, con la presenza di, il carabiniere che da un Defender assaltato dai manifestanti sparò il colpo che uccise Carlo Giuliani (LO SPECIALE - IL LONGFORM - L'INTERVISTA AL PADRE DI GIULIANI - L'INTERVISTA A).

