È partito il volo di Jeff Bezos nello spazio LA DIRETTA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 luglio 2021) Il razzo New Shepard del patron, dell’azienda spaziale e fondatore di Amazon è decollato regolarmente alle 15.12 ora italiana. A bordo quattro persone, tra cui l’82enne aviatrice Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen. Ha raggiunto una quota di circa 100 chilometri facendo sperimentare all’equipaggio la condizione di microgravità per tre minuti. Poi il rientro sul nostro pianeta dove è atterrato 10 minuti dopo la partenza. Con i suoi tre paracaduti correttamente dispiegati, è atterrata come da programma nel deserto texano la capsula New Shepard della compagnia privata Blue Origin, che ha così completato con successo il suo primo ...