D’Amico: ”Rinnovo di Insigne? E’ un po’ come giocare a poker” (Di martedì 20 luglio 2021) D’Amico: “Spalletti è carico per questa nuova esperienza al Napoli, Rinnovo di Insigne? E’ un po’ come giocare a poker, dipende dalle carte che hai” Andrea D’Amico, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Speciale Calciomercato” su Sky Sport, rigurdanti il Napoli di Spalletti ed il Rinnovo di Insigne con il club azzurro. Queste le sue parole: D’Amico come ha trovato Spalletti “L’ho trovato bene. Carico, positivo, determinato e pronto ad affrontare con voglia questa nuova esperienza. -afferma ... Leggi su retecalcio (Di martedì 20 luglio 2021): “Spalletti è carico per questa nuova esperienza al Napoli,di? E’ un po’, dipende dalle carte che hai” Andrea, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Speciale Calciomercato” su Sky Sport, rigurdanti il Napoli di Spalletti ed ildicon il club azzurro. Queste le sue parole:ha trovato Spalletti “L’ho trovato bene. Carico, positivo, determinato e pronto ad affrontare con voglia questa nuova esperienza. -afferma ...

