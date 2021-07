Concluso con successo il volo di Blue Origin, Bezos: “Colpito dalla bellezza e fragilità della Terra, è il giorno più bello della mia vita” (Di martedì 20 luglio 2021) Il viaggio nello spazio del cowboy è durato 10 minuti, tre di veloce arrampicata nel cielo azzurro per raggiungere la quota spaziale e poi il tempo di ritornare a Terra con la capsula appesa al paracadute principale che atTerra a 26 chilometri orari Leggi su lastampa (Di martedì 20 luglio 2021) Il viaggio nello spazio del cowboy è durato 10 minuti, tre di veloce arrampicata nel cielo azzurro per raggiungere la quota spaziale e poi il tempo di ritornare acon la capsula appesa al paracadute principale che ata 26 chilometri orari

