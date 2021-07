Cinema: al via Giffoni50plus, domani l’inaugurazione con il presidente De Luca (4) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Tornano anche le grandi anteprime Cinematografiche. Si inizia con ‘Sognando a New York – in the heights’, distribuito da Warner Bros Pictures. La Sala Truffaut accoglierà alcune delle strade più belle della Grande Mela che fanno da cornice all’avventura magica e carica di emotività, un viaggio vibrante e sorprendente che fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico del regista Jon M. Chu. Due le proiezioni: la prima riservata ai juror Generator +13, mentre alle 21.30 replica aperta al pubblico su prenotazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Tornano anche le grandi anteprimetografiche. Si inizia con ‘Sognando a New York – in the heights’, distribuito da Warner Bros Pictures. La Sala Truffaut accoglierà alcune delle strade più belle della Grande Mela che fanno da cornice all’avventura magica e carica di emotività, un viaggio vibrante e sorprendente che fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico del regista Jon M. Chu. Due le proiezioni: la prima riservata ai juror Generator +13, mentre alle 21.30 replica aperta al pubblico su prenotazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (5)... - TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (4)... - TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (3)... - TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca... - AndreaParre87 : Marco Ponti racconta Libero De Rienzo, Santa Maradona, l'amicizia. Viva Picchio, sempre. -