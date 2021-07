Calcio in lutto | il difensore morto suicida La scoperta nel suo appartamento

Advertising

infoitsport : Lutto nel calcio, è morto il difensore Williams Martínez - infoitsport : Lutto nel calcio: suicida Williams Martinez, il campionato si ferma - infoitsport : Lutto nel mondo del calcio, si suicida a 38 anni - grecale66 : RT @blogsicilia: #19luglio #calcio Lutto nel calcio, è morto il difensore William Martínez - - blogsicilia : #19luglio #calcio Lutto nel calcio, è morto il difensore William Martínez - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio lutto

nel capoluogo della valle San Martino per la morte di Luigi Tentori, fondatore della società diche fa capo alla parrocchia di San Martino Vescovo in centro Calolzio . Tentori si è ...E' unche non colpisce solo iluruguaiano, ma l'intero sistema per la portata di un simile gesto e la sua potenza: Williams Martinez , il difensore 38enne del Villa Teresa, si è tolto la vita ...Martínez ha iniziato la sua carriera al Defensor Sporting e in Sud America ha anche indossato le maglie di River Plate, Cerro e Ramla. Il difensore ha avuto esperienze anche in Inghilterra con il West ...Quel giorno non trattenne più le lacrime e pianse a dirotto. Di gioia ed emozione. Era il 2019 e Egan Bernal vinceva il Tour de France dopo aver rinunciato all’ultimo, per infortunio, al Giro d’Italia ...