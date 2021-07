Arisa riconfermata ad Amici | per partecipare al talent ha detto ‘no’ a un famoso programma

(Di martedì 20 luglio 2021) Sembra proprio che l’avventura diadproseguirà anche nella prossima edizione, ma la cantante perha rinunciato ad un notoadha lasciato il segno. Nell’ultima edizione della cantante si è battuta per far valere e portare avanti le proprie idee, senza preoccuparsi dei giudizi degli altri. Rosalba Pippa, questo il suo nome d’anagrafe, è riuscita così a conquistare il pubblico. Proprio per questo adesso non vuole lasciare ilma, anzi, proseguire fino a che sarà possibile. E ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa riconfermata

Anche la maggior parte del cast dei professori è stata, resterebbe ancora in dubbio la ... ARTICOLO -torna ad "Amici 21" e rinuncia ad un reality: "Per non tradire Maria De Filippi"...ad Amici"/ "Ha rinunciato a una cifra altissima per un reality"sensuale sui social: il commento di Rudy Zerbi Il video pubblicato daha ottenuto immediatamente ...La cantante lucana Arisa si è raccontata in un'intervista via radio: tanti i temi affrontati dalla bella interprete autrice dell'ultimo singolo Ortica ...Dovrebbe essere riconfermata anche Arisa la cui presenza è stata particolarmente apprezzata dal pubblico mentre c’è ancora un punto interrogativo su Lorella Cuccarini. Tra i professionisti, invece, ...