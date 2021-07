Antonio Rossi, l'ex campione olimpico ricoverato per un infarto: 'Malore durante una gara di corsa' (Di martedì 20 luglio 2021) Giorni di paura per Antonio Rossi , ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e Sydney e portabandiera azzurro: Rossi è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di un infarto, ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Giorni di paura per, exdella canoa, oro ad Atlanta e Sydney e portabandiera azzurro:all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di un, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi - #ANSA - HuffPostItalia : Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi - fattoquotidiano : Antonio Rossi, infarto durante la maratona: l’ex campione olimpico ricoverato in ospedale - EremitaMancato : RT @NessunaCorrelaz: 20 Luglio 2021 - Antonio Rossi Infaccino 25.05: Antonio Rossi si vaccina - Bobbio65M : RT @ilmessaggeroit: Antonio Rossi ricoverato in ospedale: colpito da un infarto dopo una maratona a Conegliano -