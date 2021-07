Terrorismo, arrestato a Parigi l'ex Br Maurizio Di Marzio (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha arrestato questa mattina a Parigi anche l'ultimo ex terrorista, per cui l 'Italia chiede l'estradizione, Maurizio Di Marzio , sfuggito all'operazione di fine aprile. Il ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese haquesta mattina aanche l'ultimo ex terrorista, per cui l 'Italia chiede l'estradizione,Di, sfuggito all'operazione di fine aprile. Il ...

