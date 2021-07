Terrorismo: arrestato a Parigi ex Br Maurizio Di Marzio (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha arrestato questa mattina a Parigi anche l'ultimo ex terrorista per cui l 'Italia chiede l'estradizione. Si tratta di Maurizio Di Marzio che sfuggito all'operazione di fine ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese haquesta mattina aanche l'ultimo ex terrorista per cui l 'Italia chiede l'estradizione. Si tratta diDiche sfuggito all'operazione di fine ...

