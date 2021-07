Samanta, la vita spezzata a 25 anni sulla strada. Era col fidanzato, ora in gravi condizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) La tragedia si è consumata a Bagnolo Piemonte, domenica 18 luglio, attorno alle 10.30 di mattina. Due automobili si sono andate a schiantare contro un muro. A perdere la vita una ragazza 25enne, Samanta Pascuzzi. Mentre l’altro passeggero della vettura è in condizioni gravissime e corrisponde al suo fidanzato, un ragazzo torinese di 22 anni, P.D.. Entrambi erano a bordo di una Volkswagen Golf GTI ed erano residenti a Torino. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 246 che porta a Montoso. Per cause che non sono ancora state accertate, la Golf si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) La tragedia si è consumata a Bagnolo Piemonte, domenica 18 luglio, attorno alle 10.30 di mattina. Due automobili si sono andate a schiantare contro un muro. A perdere launa ragazza 25enne,Pascuzzi. Mentre l’altro passeggero della vettura è inssime e corrisponde al suo, un ragazzo torinese di 22, P.D.. Entrambi erano a bordo di una Volkswagen Golf GTI ed erano residenti a Torino. L’incidente è avvenuto lungo laprovinciale 246 che porta a Montoso. Per cause che non sono ancora state accertate, la Golf si è ...

