Nuovo iPhone SE con supporto 5G e processore A14 Bionic (Di lunedì 19 luglio 2021) Il prossimo iPhone SE potrebbe arrivare nella prima parte del 2022, e candidarsi ad essere l’iPhone 5G più economico di sempre (come già ribadito dal noto analista Ming-Chi Kou). Stando a quanto riportato da ‘digitimes.com‘, il prossimo melafonino economico dovrebbe presentare lo stesso design del modello attuale (che ricordiamo essere stato lanciato ad aprile 2020), simile a quello di iPhone 7 e 8, che risale, a propria volta, a quello di iPhone 6 e 6s. Il Nuovo iPhone SE dovrebbe essere spinto dal processore A14 Bionic (quello che muove i fili degli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Il prossimoSE potrebbe arrivare nella prima parte del 2022, e candidarsi ad essere l’5G più economico di sempre (come già ribadito dal noto analista Ming-Chi Kou). Stando a quanto riportato da ‘digitimes.com‘, il prossimo melafonino economico dovrebbe presentare lo stesso design del modello attuale (che ricordiamo essere stato lanciato ad aprile 2020), simile a quello di7 e 8, che risale, a propria volta, a quello di6 e 6s. IlSE dovrebbe essere spinto dalA14(quello che muove i fili degli ...

