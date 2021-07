Nel Regno Unito scatta il Freedom Day tra polemiche e allarmi | «Presto 100 mila casi al giorno»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi, 19 luglio 2021, in Gran Bretagna è arrivato ilDay. Da stanotte sono state revocate tutte le ultime restrizioni nonostante l’allarme degli esperti. I club, i pub e gli altri locali possono lavorare a pieno regime, senza limiti al numero di avventori e senza l’obbligo della mascherina. Intanto però ilha registrato 48.161di Covid-19 e 25 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino ufficiale. E il piano del governo di Boris Johnson, che intanto si è messo in autoisolamento dopo i contatti con un ministro risultato positivo al Coronavirus, è stato criticato dagli esperti. Neil ...

Advertising

fanpage : È nuovo boom di contagi nel Regno Unito. - fattoquotidiano : I numeri dei contagi sono ormai da picco pandemico [di Sabrina Provenzani] - RaiNews : Dalla mezzanotte sono state revocate quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, nonostante la cur… - fabry_il_bomber : @lionbluu @Brave978 @nickluck81 @AleMora_Voice @stanzaselvaggia Nel Regno Unito ci sono 700 ricoverati al giorno e… - S_EligioRoma : Quel nobilissimo fra i giovani, Giònata, non badando al blasone regale, né alla successione del regno, strinse amic… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno

"Non pensiamo che le decisioni delUnito siano totalmente basate su basi scientifiche. Le ...fine settimana, in 60 località ad alto rischio Covid, tra cui Lisbona e Porto, all'ingresso dei ...Non va comunque meglio sul versante occidentale europeo, dove a soffrire i maggiori danni sono state alcune areeUnito, in Irlanda, Danimarca, Francia e Spagna. Le tempeste di vento e le ...Nonostante i numeri non siano propriamente da pre-pandemia (anzi), nel Regno Unito è arrivato il tanto agognato “Freedom Day”, ovvero il giorno a partire dal quale nel Paese di Sua Maestà vengono tolt ...Il fintech è uno dei settori maggiormente in crescita dell’economia del Regno Unito e ha un ruolo essenziale nella ripresa del paese ...