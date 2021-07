Mariasole Pollio | chi è la youtuber del gran successo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 luglio 2021) Da un piccolo schermo alde schermo: è così che la vita diè cambiata nel giro di poco tempo. Nasce il 18 luglio 2003, sotto il segno del Cancro, a Napoli. Sin da piccola riscopre unadissima passione per la recitazione, tanto che la madre decide di iscriverla ad un corso di teatro all’età di 3 anni. Non appena compie 7 anni, si iscrive presso la scuola di cinema della sua città dove si convince sempre di più di voler diventare un’attrice di. Frequenta le medie quando decide di aprire il suo canale Youtube in cui inizia a pubblicare video riguardo le sue passioni e la ...